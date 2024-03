A Palazzo di Città l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia: "Baresi solidali con il nostro popolo"

Il vicesindaco di Bari Eugenio Di Sciascio ha ricevuto oggi, a Palazzo di Città, Yaroslav Melnyk, ambasciatore d’Ucraina in Italia. Ad accompagnare l’ambasciatore, il console generale d’Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko. All’incontro ha partecipato anche il responsabile per le relazioni internazionali del Gabinetto del Sindaco Vitandrea Marzano. Durante la visita, conclusasi con uno scambio di doni, l’ambasciatore Melnyk ha ringraziato la Città di Bari per il supporto e la solidarietà dimostrata all’Ucraina dall’inizio della guerra scatenata dall’invasione russa del Paese, ricordando l’accoglienza e il sostegno umanitario nei confronti delle persone giunte in Italia e nel territorio di Bari a causa del conflitto.

Il vicesindaco Di Sciascio ha ribadito il pieno sostegno e la vicinanza della comunità barese nei confronti dell’Ucraina e la volontà della città di intensificare i legami con il Paese est europeo, sottolineando, in particolare, il positivo proseguimento del percorso per siglare, nel nome di San Nicola, un gemellaggio tra Bari e la città ucraina di Mykolaiv. L’ambasciatore Melnyk ha confermato l’interesse e il sostegno dell’Ucraina nei confronti del progetto e delle iniziative di cooperazione economica e culturale che potranno accompagnarlo, all’interno dell’impegno per la ricostruzione della città di Mykolaiv, fortemente colpita dai bombardamenti russi.