Manutenzione di fontane e beverini a Bari, via libera del Comune: interventi finanziati per 300mila euro

La Giunta del Comune di Bari ha approvato questa mattina, nell’ambito dell’accordo quadro triennale da 900mila euro, il terzo contratto attuativo per la manutenzione delle fontane e beverini cittadini, per un importo di 300mila euro.

La manutenzione ordinaria comprende interventi di riparazione, rigenerazione e sostituzione delle fontane in modo da conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti degli impianti e delle opere connesse, per salvaguardare il valore del bene e la sua funzionalità: prevede il ciclo di svuotamento, pulizia, controllo e riempimento delle fontane, il trattamento chimico-fisico delle acque, la manutenzione ciclica effettuata in base alle fasi di utilizzo predeterminato e quella di opportunità eseguita in forma sequenziale su più componenti.

La manutenzione straordinaria, invece, comprende interventi e modifiche necessari per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, dei manufatti e delle relative pertinenze in modo da consentire l’adeguamento delle componenti, degli impianti e delle opere connesse all’uso, con la finalità di intervenire in caso di deterioramento dovuto alla perdita delle caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche e di migliorarne le prestazioni.

"Grazie a questa delibera - dichiara l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - potremo continuare a effettuare in continuità interventi di ripristino sulle fontane presenti in città in base alle avarie e ai danni rilevati di volta in volta. Il provvedimento interessa 31 fontane monumentali e ornamentali e 136 fontanine tipo beverini, erogatrici di acqua potabile e ci consentirà di eseguire interventi ordinari o straordinari, molti dei quali a chiamata, sulle nostre fontane e fontanine".