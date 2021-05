Rinnovo della carta d'identità elettronica valida per l'estero: in Comune due nuovi sportelli attivi su prenotazione

Passano da tre a cinque gli sportelli attivati dalla ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici del Comune di Bari per consentire il rinnovo (su prenotazione) della carta d'identità elettronica valida per l'estero. Pur in costanza di proroga al prossimo 30 settembre della validità dei documenti di riconoscimento ai sensi del D.L. del 30 aprile 2021 n. 56, il servizio è stato dunque potenziato ma relativamente ai soli casi di viaggio all’estero ed in assenza di altro documento di riconoscimento valido.

“Dopo un anno difficilissimo, pian piano stiamo tornando alla nostra vita precedente alla pandemia, anche con la possibilità di riprendere a viaggiare - commenta il vicesindaco e assessore ai Servizi demografici Eugenio Di Sciascio -. Lo dimostra il numero di richieste di rilascio della carta d’identità elettronica valide per l’estero che è cresciuto molto nell’ultimo mese. Per questo abbiamo voluto potenziare il servizio aprendo altri due sportelli con l’obiettivo di smaltire gran parte delle istanze. Proprio per velocizzare il più possibile le attività di sportello al pubblico, nei prossimi mesi ne attiveremo altri e riavvieremo il progetto “eliminacode”, sospeso nel periodo più duro della pandemia. Nelle prossime settimane, inoltre, avvieremo anche il nuovo portale per le prenotazioni e il pagamento per il rilascio delle CIE, al fine di garantire un adeguato servizio ai cittadini”.

Si ricorda che il rilascio della CIE potrà essere richiesto esclusivamente previa prenotazione, attraverso una delle seguenti modalità: contattando direttamente l’URP ai seguenti numeri: 080/577 2390-2391-5415-4839-2743-4645, numero verde 800018291 tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 13.30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30; 080/577 3394 tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12, il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17; recandosi personalmente presso gli sportelli URP, nelle sedi e negli orari indicati sul sito del comune di Bari a questo link; contattando l’URP attraverso lo sportello virtuale, disponibile al link https://www.comune.bari.it/sportello-virtuale selezionando l’ufficio con cui si vuole entrare in contatto (URP) dal menu a tendina “Divisione” ed il servizio di interesse (servizi demografici) dal menu “Servizio”. L’operatore collegato in live chat, dopo aver rilevato il caso d’urgenza, prenoterà l’appuntamento per il rinnovo del documento.