Aree demaniali a Bari, dal Comune una delibera per la classificazione: "Servirà per l'assegnazione delle concessioni"

La Giunta comunale, ha individuato gli usi associati alle diverse parti del demanio marittimo sul territorio cittadino. Il provvedimento consente di differenziarli in funzione della loro vocazione, degli usi pregressi, della collocazione territoriale e del rapporto con la collettività insediata. Si tratta di un atto di programmazione territoriale, spiega il Comune in una nota, "che costituisce un passaggio fondamentale nel processo di valorizzazione e riuso del patrimonio costiero in una visione integrata di aree demaniali a spazi urbani retrocostieri. Il processo di recupero del water front urbano, che guarda contemporaneamente allo sviluppo turistico - produttivo cittadino e alla integrazione dei servizi a vantaggio della collettività, compie così un ulteriore e decisivo passo in avanti".

“Questa delibera ci aiuterà, in sede di definizione delle procedure di assegnazione degli spazi demaniali, a salvaguardare non solo il paesaggio ma anche gli usi sedimentati di alcuni tratti di costa che hanno una specifica vocazione sociale, culturale o sportiva – spiega il sindaco Antonio Decaro -. In questo modo proviamo a valorizzare la storia delle città, le attività e i luoghi che hanno svolto un ruolo di presidio culturale e identitario senza per questo trascurare le regole nazionali ed europee che hanno oramai definito gli indirizzi per l’assegnazione in concessione degli spazi pubblici”.