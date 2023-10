Il Comune celebra i meriti sportivi di due atleti baresi: premiati il velista Nikolas Mascoli e la judoka Micaela Sciacovelli

Questa mattina, a Palazzo di Città, l’assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli, ha consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale, per meriti sportivi, a due giovani atleti baresi. Si tratta del velista 33enne Nikolas Matteo Mascoli, del Circolo della Vela, e della judoka 19enne Micaela Sciacovelli, della scuola Union Judo Bari.

I due sportivi hanno, infatti, ottenuto ottimi risultati nelle rispettive categorie di gara: Nikolas Matteo Mascoli si è classificato primo nella regata d’altura Rolex Middle Sea Race Classe Orc 4, tenutasi tra Malta e la Sicilia la scorsa settimana, mentre Micaela Sciacovelli ha ottenuto il terzo posto nell’ultima edizione dei Mondiali Juniores Judo, categoria 52 kg, che si è svolta durante la prima settimana di ottobre a Odivela, in Portogallo.

"Gli atleti fanno sempre tanti sacrifici - ha dichiarato Pietro Petruzzelli - perché devono cercare di coniugare lo studio o l’impegno professionale con la pratica sportiva. Lo sport, come noto, assorbe molto tempo ed energie ma ti ripaga di tutti gli sforzi, se fatti con costanza e grande determinazione. Così si possono raggiungere dei risultati, importanti o meno che siano. Oggi siamo qui per raccontare alla città i sacrifici compiuti da questi due ragazzi baresi, dalle loro famiglie e dai loro allenatori, ma soprattutto i traguardi che sono riusciti a centrare. Dar loro un riconoscimento dell’amministrazione comunale, nella Casa dei cittadini, per ciò che sono riusciti a fare in ambito sportivo, è un modo per dire che Bari è orgogliosa di loro, per riconoscere loro un merito che vada oltre il mero successo sportivo. Allo stesso tempo è una maniera per incoraggiare tanti altri ragazzi come loro impegnati in varie discipline, a prescindere dal loro talento, la cui mancanza può essere colmata con l’impegno, la pratica e il lavoro quotidiano. Per questi motivi siamo particolarmente lieti di consegnare questo riconoscimento a Micaela Sciacovelli e a Nikolas Matteo Mascoli, due atleti eccezionali che rappresentano un modello per tanti altri loro coetanei".

"Ringrazio la mia città per l’attenzione testimoniata da questo riconoscimento - ha proseguito Micaela Sciacovelli - Dopo tanto duro lavoro ho vinto questa medaglia di bronzo. Non è stato facile perché sono partita in svantaggio rispetto alle altre avversarie: da poco, infatti, sono stata assegnata a questa nuova categoria e quindi ho dovuto recuperare un gap oggettivo. Anche per questo il terzo posto ottenuto ai mondiali in Portogallo è motivo di tanta soddisfazione e mi ripaga di tutti i sacrifici di questi ultimi mesi".

"Anch’io desidero ringraziare la città e l’amministrazione per questo riconoscimento - ha concluso Nikolas Matteo Mascoli - Questa competizione di fatto ha chiuso la stagione off shore delle regate di grande altura. È stata una gara molto impegnativa, durata più di 100 ore, che ci ha visto partire da Malta diretti verso lo stretto di Messina, poi Stromboli, per poi virare verso Favignana, Pantelleria e Lampedusa e fare ritorno a Malta. Durante la regata ci siamo dovuti adattare alle diverse condizioni meteo incontrate di volta in volta, di giorno e di notte. Sono davvero molto soddisfatto per aver centrato questo traguardo".