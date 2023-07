'Comuni Ricicloni 2023', Bitonto premiata per la raccolta della carta: in un anno è cresciuta del 71%

Il Comune di Bitonto ha vinto il premio 'Comieco - Comuni Ricicloni 2023' per i risultati conseguiti nella raccolta di carta e cartone. Il riconoscimento, assegnato anche alla società Sanb che si occupa del servizio, è stato consegnato questa mattina a Roma nell'ambito della XXX edizione di 'Comuni Ricicloni', concorso promosso da Legambiente per premiare ogni anno comunità locali, amministrazioni pubbliche e cittadini che hanno ottenuto i risultati migliori nella raccolta e nella gestione dei rifiuti su scala nazionale.

Dopo il passaggio al sistema 'porta a porta' con l’utilizzo di mastelli e bidoncini, avvenuto nel 2022, la raccolta complessiva di carta e cartone a Bitonto è cresciuta, infatti, del 71%, raggiungendo un pro-capite di 57 kg/ab/a (chilogrammi per abitante all’anno), ben al di sopra della media regionale che si attesta sui 41 kg/ab/a. La modifica del sistema di gestione dei rifiuti, inoltre, ha avuto inoltre un riflesso positivo sull’intera raccolta differenziata passata dal 28,7% del 2021 al 60,4% del 2022.

"Il premio assegnatoci dal Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica (Comieco) - ha commentato il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci - è l’ennesimo riconoscimento di prestigio per la nostra città. Ci gratifica in quanto ci attribuisce l’etichetta di Comune virtuoso, riconoscendo l'encomiabile lavoro svolto nell'ultimo anno in sinergia con la Sanb, che ringrazio per i risultati raggiunti con la raccolta differenziata 'porta a porta'. Il premio ci sprona a proseguire su questa strada, difendendo l'ambiente e tutelando il nostro amato territorio".