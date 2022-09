La rotatoria di via Peucetia diventa 'multietnica': la comunità del Bangladesh si occuperà della manutenzione

La manutenzione ordinaria della rotatoria in via Peucetia, nel quartiere Japigia, è stata affidata alla comunità del Bangladesh. Il Comune di Bari non dovrà corrispondere alcun indennizzo all'associazione con sede in via Quintino Sella 124, alla scadenza del periodo di gestione del bene pubblico.

Le attività di cura della rotatoria, che si estende fra via delle Medaglie d’Oro e via Divisione d’Aqui su una superficie complessiva di 1.985 metri quadrati, saranno gestite a spese dei richiedenti per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabili. Tra gli interventi previsti, la tosatura del manto erboso, la potatura e sfrondatura di alberi e arbusti presenti, lo sfalcio delle erbe infestanti, il diserbo chimico e meccanico, la raccolta delle foglie.

La comunità del Bangladesh dovrà effettuare azioni di cura e pulizia dell’area almeno sei volte l’anno, secondo una frequenza necessaria a mantenere in ordine la rotatoria, oltre che a provvedere alla manutenzione dell’impianto di irrigazione.