La comunità musulmana barese celebra la 'Festa del Sacrificio': la preghiera collettiva in piazza Massari

Il rito si è svolto alle 7 in una delle zone centrali della città: i fedeli islamici, guidati dall'Imam Sharif Lorenzini, si sono riuniti per il momento liturgico legato alla giornata mondiale dell'Eid Al Adha

Si sono riuniti in una delle piazze iconiche di Bari per celebrare il rito della festa più importante dopo quella di fine Ramadan. La comunità musulmana si è raccolta, questa mattina in piazza Massari, in una intensa preghiera in occasione dell'Eid Al Adha, la 'Festa del Sacrificio'.

Il rito ha preso avvio alle 7 di mattina sotto la guida dell'Imam Sharif Lorenzini, ma i fedeli hanno raggiunto il luogo di preghiera già un'ora prima. I partecipanti hanno indossato lunghi abiti bianchi e si sono adagiati sui tappeti stesi nella piazza per seguire con viva partecipazione spirituale il momento liturgico. Le vesti bianche sono un simbolo religioso: rappresentano, infatti, la rievocazione del pellegrinaggio alla Mecca.