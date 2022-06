Sabato di grande musica a Bari, al porto lo show degli Alt-J. Decaro: "Idea festival internazionale come a Barcellona"

Sul lungomare il Battiti Live, al porto, invece, il primo appuntamento del Locus Festival con la band britannica indie rock degli Alt-J: è un sabato ricco di musica nella città di Bari con due attesi live.

Oltre al concertone di Radionorba, infatti, l'appuntamento del porto, al Faro Borbonico, ha catalizzato l'attenzione di numerosi amanti della musica internazionale già da diversi mesi. Stamane il sindaco Antonio Decaro ha effettuato un sopralluogo per verificare gli ultimi preparativi, spiegando anche le intenzioni future del Comune per il prossimo futuro: "Quella del porto - afferma - è una location che pensiamo di utilizzare, magari dall'anno prossimo, per un festival internazionale come quelli di Barcellona e Copenaghen. Il luogo potrebbe essere proprio accanto, dove al momento sono in corso dei lavori. Una prima sperimentazione la avremo questa sera con il concerto degli Alt-J. La città non avrà nessun disagio perchè ci sono anche le navette che portano da Marisabella al luogo di questo concerto. I problemi che stiamo vivendo per Battiti sono stati dovuti al fatto che quelle immagini televisive (dal lungomare, ndr), che saranno trasmesse, aiuteranno a far crescere la nostra città".

"In questi giorni - rimarca il sindaco - sono davvero tanti appuntamenti con la Festa del Mare tra il Bari Piano Festival, Bari in Jazz, il Festival Nino Rota. Credo che questa città, oramai, abbia una dimensione tale da poter ambire di organizzare un festival internazionale. Se avremo riscontri positivi potremo farlo proprio al porto".