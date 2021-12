La banda della brigata Pinerolo suona in via Sparano: auguri di Natale 'in musica' per i baresi

Concerto natalizio in centro per la banda della brigata 'Pinerolo'. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Bari tra le attività per la commemorazione dei 200 anni dalla costituzione della Pinerolo , si è tenuta in via Sparano, attirando l'attenzione di tanti baresi, in giro per lo shopping natalizio, e dei turisti. La banda Pinerolo è uno dei più prestigiosi veicoli di diffusione della musica militare dell'intera forza armata, trae le sue origini dalle bande reggimentali, in particolare, è erede delle tradizioni musicali dalla banda del 231° reggimento “Avellino”. Attualmente è diretta dal primo luogotenente Carlo Resta, ed è composta da sottoufficiali, graduati musicanti e volontari in ferma prefissata, con la gran parte dei musicanti è diplomata presso il Conservatorio.

“Con questo evento in Via Sparano, il Comune di Bari e la Brigata Pinerolo vogliano augurare, utilizzando la musica, un sereno Natale e un prospero inizio del nuovo anno a tutti i cittadini della nostra città - spiega il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti - La presenza di questa brigata sul territorio municipale ci gratifica molto e rappresenta per noi tutti, una importante opportunità. Grazie Pinerolo ed ancora auguri"