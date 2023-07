The Heliocentrics, fondati nel 2007, sono un gruppo musicale il cui nucleo storico è costituito dal batterista e produttore Malcolm Catto e dal bassista Jake Ferguson: assieme esplorano i lati oscuri della psichedelia, del jazz, del funk e dell’avanguardia, creando un melting pot originale e viscerale.

Lo spettacolo del collettivo londinese, organizzato nell’ambito del festival 'Bari in Jazz', rientra nel cartellone unico di eventi dell’estate barese 'Festa del Mare 2023', promosso dalla Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di Bari, e finanziato con i fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/20.

Si terrà questa sera, alle ore 21, a Torre Quetta, il concerto della band 'The Heliocentrics' che presentano al pubblico il nuovo album Telemetric Sounds.

Bari in Jazz, questa sera 'The Heliocentrics' in concerto a Torre Quetta