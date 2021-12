Capodanno di Canale 5 al teatro Petruzzelli: scattano i divieti di transito e di fermata nel centro di Bari

La Polizia Locale ha disposto, con una nuova ordinanza, divieti di transito nella zona del teatro Petruzzelli di Bari che, nella serata del 31 dicembre, ospiterà lo show di Capodanno in diretta su Canale 5. Contemporaneamente al provvedimento, sono state revocate le precedenti disposizioni poiché l'evento è stato spostato, causa nuove restrizioni Covid, dal palco in piazza Libertà all'interno del politeama barese.

La Locale ha quindi disposto un divieto di fermata e di transito valido dalle 7 del 27 dicembre e fino alle 24 del 2 gennaio il divieto di fermata e di transito su via Fiume e via Quarnaro.

Stessa disposizione, valida dalle 7 del 30 dicembre alle 24 del 2 gennaio, anche su via Sordi e via XXIV Maggio tra via Quarnaro e via Bozzi. Il 31 dicembre dalle 6 alle 24 ci sarà invece un divieto di fermata su via Cognetti tra via Bozzi e corso Cavour, nonché proprio su quest'0ultima strada nel tratto tra via Imbriani e via Cognetti eccetto veicoli al servizio di persone con disabilità (lato sinistro del senso di marcia) e servizio Taxipostazione via Cognetti (sul lato destro del senso di marcia), nonché su corso Cavour per le aree di sosta adiacenti alla fontana monumentale.

Dalle 16 e comunque, fino a termine della manifestazione, divieto di transito su via Cognetti (tratto compreso tra via Bozzi e corso Cavour), via De Giosa (tratto compreso tra via Imbriani e via Cognetti), corso Cavour, tratto di strada avente direzione di marcia verso Piazzale IV Novembre compreso tra via Imbriani e via Cognetti, comprese le aree di sosta adiacenti la fontana monumentale antistante la Banca d’Italia.