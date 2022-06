All'arena della Vittoria arriva Cesare Cremonini: attesi in migliaia. Approvati piano traffico e divieti per bevande in vetro

Un altro grande appuntamento musicale è pronto ad animare l'estate barese: domani, 25 giugno, Cesare Cremonini si esibirà all'arena della Vittoria, per un concerto atteso da migliaia di persone.

Il Comune, assieme alla Polizia Locale, ha emesso alcune ordinanze riguardanti il traffico nonché i divieti di somministrazione delle bevande in bottiglie di vetro e altri provvedimenti simili.

In particolare, domani 25, dalle 00.01 alle 24.00 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il Divieto di fermata, ambo i lati, eccetto aree parcheggio in concessione Amtab spa, sulle seguenti strade e piazze:

viale Vittorio Emanuele Orlando;

piazzale Vittorio Emanuele Orlando (il divieto vale anche per parcheggi AMTAB); ù

via Bisignani, compresa l’area di sosta racchiusa tra i campetti di calcetto/tennis e la via Portoghese;

largo Mohamed Taher Pacha;

via Portoghese;

viale di Maratona:

ambo le carreggiate, tratto compreso tra via Mascagni e largo A. De Palo (il divieto vale anche per parcheggi AMTAB);

lato destro della carreggiata avente direzione di marcia da via Mascagni verso via Napoli, per un tratto di mt. 30 circa a partire dal civ. 16 (area deputata per capolinea temporaneo dei mezzi AMTAB);

lato destro della carreggiata avente direzione di marcia da via Mascagni verso via Napoli tratto compreso da via Mascagni al civ. 16 (area deputata ai veicoli al servizio di portatori di handicap con apposito contrassegno).

largo A. De Palo; h. via Verdi, ambo i lati, tratto compreso tra largo A. De Palo e via Accettura; i. via San Francesco alla Rena.

Nello stesso giorno, 25 giugno 2022, dalle 08.00 alle 24.00 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il Divieto di transito, ambo i lati, eccetto veicoli servizio Amtab spa, sulle seguenti strade e piazze:

viale Vittorio Emanuele Orlando;

piazzale Vittorio Emanuele Orlando;

via Bisignani;

largo Mohamed Taher Pacha;

via Portoghese;

viale di Maratona, ambo le carreggiate, tratto compreso tra via Mascagni e largo A. De Palo;

largo A. De Palo;

via Verdi, tratto compreso tra via Accettura e largo A. De Palo;

via San Francesco alla Rena.

Dal provvedimento restrittivo sono esclusi: i mezzi utilizzati dall’organizzazione del concerto interno stadio; i mezzi di soccorso e della Forza Pubblica; i veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di apposito contrassegno che potranno sostare nell’area di sosta presente su viale di Maratona, adiacente al capolinea AMTAB; i mezzi eventualmente autorizzati dalla competente Ripartizione per la somministrazione di bevande e alimenti, i quali potranno sostare esclusivamente nei posteggi loro assegnati; le aree in gestione ad Amtab spa per il parcheggio dei veicoli.

Stop alla vendita di bevande in bottiglie di vetro

Oltre al piano traffico, il Comune ha emesso un'ordinanza sindacale che vieta:

la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa l’Arena della Vittoria, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;

la detenzione di spray con liquido urticante (utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante.

I divieti si applicano dalle ore 8 di domani 25 fino a due ore dopo la fine dell’evento, all’interno dell’impianto sportivo, nonché nel perimetro delimitato da via Verdi, via Accettura, via Mascagni, largo Mohamed Taher Pacha e via Bisignani (fino all’ingresso “Agricoltura” della Fiera del Levante) che circondano la struttura, oltre che in via Di Maratona (divieto valido esclusivamente per le paninoteche/fast-food autorizzati), via San Francesco alla Rena, viale Vittorio Emanuele Orlando, lungomare Starita ( nel tratto compreso tra via Adriatico e viale Vittorio Emanuele le Orlando) e in corso Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra V.le V. E.le Orlando e via Brigata Regina):

È, inoltre, espressamente vietato dalle ore 8 di domani, e comunque fino alla fine dell’evento, accedere all’interno dell’Arena della Vittoria con zaini, borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, bottiglie di plastica con tappo e spray al peperoncino o con liquido urticante. Saranno previste sanzioni per chi non rispetta i divieti.