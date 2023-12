Concertone di Capodanno a Bari, nei prossimi giorni il montaggio del palco: tutti i divieti e le disposizioni sulla sosta in città

Manca poco più di una settimana al concertone di Capodanno in piazza Libertà a Bari, evento che, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio saluterà il 2023 e darà il benvenuto al 2024. Tra pochi giorni comincerà l'allestimento del palco che ospiterà Coez, Frah Quintale, Ermal Meta e altri artisti nell'evento organizzato dal Comune e in collaborazione con Radio Norba.

La Polizia Locale ha disposto diverse limitazioni alla sosta e alla circolazione con un'ordinanza apposita. Di seguito tutti i dettagli

Dalle ore 00.01 del giorno 27 dicembre 2023 alle ore 08.00 del giorno 4 gennaio 2024 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il “Divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: piazza Libertà, corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari, strada Palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone (sarà consentita la sosta dei veicoli della Prefettura di Bari muniti di apposito contrassegno, solo fino alle ore 15.00 del 31 dicembre 2023);

Dalle ore 00.01 del giorno 27 dicembre 2023 alle ore 12.00 del giorno 2 gennaio 2024 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il “Divieto di fermata” sulla via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

Dalle ore 00.01 del giorno 29 dicembre 2023 alle ore 08.00 del giorno 1 gennaio 2024 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il “Divieto di transito” sulla via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

Dalle ore 00.01 del giorno 30 dicembre 2023 alle ore 08.00 del giorno 1 gennaio 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” in piazza Massari, ambo i lati della carreggiata avente direzione di marcia tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia (sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito contrassegno, rilasciato dagli organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale, solo fino alle ore 24.00 del 30 dicembre 2023);

Dalle ore 05.00 del giorno 27 dicembre 2023 alle ore 24.00 del giorno 29 dicembre 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze: è istituito il “Divieto di circolazione” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli; è istituito il “Doppio senso di circolazione” sull’area di parcheggio di piazza Libertà, esclusivamente per l’area non cantierizzata; è istituito l’obbligo di “Fermarsi e dare precedenza” e “Direzione obbligatoria a destra” sull’area di parcheggio di piazza Libertà, in prossimità dell’intersezione con piazza Massari;

Il giorno 30 dicembre 2023, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 è istituito il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze: piazza Libertà; corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari;

Dalle ore 00.01 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore 08.00 del giorno 1 gennaio 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre; piazza Massari, ambo i lati di entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia; via Marchese di Montrone, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; via Andrea da Bari, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; via B. Petrone; piazza Chiurlia; corso Cavour, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Piccinni; strada Palazzo dell’Intendenza; via Boemondo; via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone (nel solo tratto compreso tra il civ. 103/C e la via Cairoli sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale); corso senatore De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il piazzale mons. Mincuzzi e piazza Massari (sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale); via De Rossi, tratto compreso tra via Crisanzio ed il civ. 213 (per agevolare la svolta degli autobus di linea urbani); via Bonazzi, lato destro nel senso di marcia; (per agevolare il transito degli autobus di linea urbani);

Dalle ore 00.01 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre; piazza Massari, entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia; via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; via Cairoli, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II; via Roberto da Bari, tratto compreso tra via Abate Gimma e via Piccinni; via Andrea da Bari, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni; via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II; via B. Petrone; via Lombardi; via Villari, tratto compreso tra via Lombardi e piazza Massari; via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone;

Dalle ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze: è istituita la “Area di sosta riservata ai veicoli al servizio di persone in condizione di disabilità munite dell’apposito contrassegno”, sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Latilla e piazza Garibaldi (lato numerazione dispari); è istituita la “Area di sosta riservata ai taxi” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Q. Sella (lato numerazione pari);

Dalle ore 05.00 del giorno 2 gennaio 2024 alle ore 21.00 del giorno 4 gennaio 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze: è istituito il “Divieto di circolazione” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli; è istituito il “Doppio senso di circolazione” sull’area di parcheggio di piazza Libertà, esclusivamente per l’area non cantierizzata; è istituito l’obbligo di “Fermarsi e dare precedenza” e “Direzione obbligatoria a destra” sull’area di parcheggio di piazza Libertà, in prossimità dell’intersezione con piazza Massari;

Dalle ore 20.00 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore 03.00 del giorno 1 gennaio 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di transito”, eccetto residenti del centro storico e gli autobus AMTAB adibiti al trasporto pubblico urbano, sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra largo Fraccacreta e piazza Massari; corso sen. De Tullio; piazzale C. Colombo; lungomare Imp. Augusto; lungomare senatore A. Di Crollalanza, tratto compreso tra piazza Eroi del Mare e piazzale IV Novembre.

L'Amtab ricorda inoltre che, d’accordo con l’amministrazione comunale, ha predisposto per queste festività una serie di variazioni di percorso dei bus e delle navette e la rimodulazione dei programmi di servizio delle navette del park & ride.