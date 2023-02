Giornata del risparmio energetico, nel Politecnico di Bari un concerto a lume di candela

Il maestro Roberto Soldatini, violoncellista e scrittore, si è esibito ieri sera nel Campus nell'ambito della campagna per gli stili di vista sostenibili 'M'illumino di meno'

Il maestro Roberto Soldatini, violoncellista e scrittore, si è esibito ieri sera al Campus, nel Museo della fotografia del Politecnico di Bari, in un concerto a lume di candela organizzato in collaborazione con Meit srl per la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata da Caterpillar e Rai Radio 2 con la campagna 'M’illumino di meno'.

Testimonial d’eccezione con la sua personale esperienza di vita in barca, Soldatini ha portato al Politecnico 'La musica del Mare', una performance originale per violoncello solo e voce recitante, sulle note di Johann Sebastian Bach, Giuseppe Mulè e Camille Saint-Saëns.

Durante l’esibizione di Soldatini, il Museo della fotografia è stato illuminato con più di 200 candele. Nel frattempo, nel palazzo dell’amministrazione centrale del Politecnico, in via Amendola, sono state spente le luci dell’edificio dalle 19 fino alle 21.