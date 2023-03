Concerto dei Maneskin al Palaflorio, scatta il piano sicurezza: "Vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro, limitazioni al traffico"

Cresce l'attesa in città per il concerto del gruppo musicale Maneskin, in programma venerdì prossimo nel Palaflorio di Bari. Il live della band, programmato nell'ambito del 'Loud Kids Tour' dovrebbe registrare un pubblico da record, dato l'elevato numero di biglietti già venduto.

La Polizia Locale, dopo una serie di riunioni tecniche svoltesi con la Questura nelle scorse settimane, ha adottato un provvedimento finalizzato a minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico, per tutelare i diritti delle persone di partecipare all’evento senza timori per la propria e l’altrui incolumità.

È stata adottata l’ordinanza che vieta la somministrazione e la vendita per asporto, su area pubblica o aperta al pubblico (compresa l’area che ospita l’evento musicale) di bevande in bottiglie, in contenitori in vetro, in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo.

È vietata la detenzione su area pubblica o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione (compresa la struttura che ospita l’evento musicale) di bevande in bottiglie, contenitori in vetro, in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo.

L'ordinanza impedisce anche la detenzione di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti, qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei luoghi.

Le disposizione avranno valore all’interno del Palaflorio e nelle zone perimetrali che possono nel raggio di 500 metri dai cancelli dell’impianto sportivo, nel perimetro dell’area costituito dalle vie Caldarola (e prosecuzione fino alla circonvallazione), via La Pira, via Appulo e via Archimede, dalle ore 15 del giorno dell’evento e fino a due ore dopo la fine del concerto.

Un’ulteriore ordinanza inerente alla viabilità dispone per il 31 marzo (giorno del concerto): il divieto di fermata, dalla mezzanotte e per le 24 ore successive, in via Prezzolini, via Archimede, Via Giustina Rocca. È disposto il divieto di transito, dalle 8.30 di venerdì fino alle 23.30, in via Prezzolini e in alcuni tratti di via Archimede e via Giustina Rocca.