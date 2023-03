Febbre Maneskin a Bari, l'emozione dei fan davanti al Palaflorio: "Li aspettiamo da anni. Sanno essere intimisti ma anche rock"

Appuntamento da sold-out per il concerto della band romana che continua a macinare successi a livello mondiale. E c'è chi arriva anche da fuori Puglia per non perdersi l'appuntamento, rinviato per diversi anni a causa della pandemia