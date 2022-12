'Municipi Sonori' a Bari: stasera primo concerto natalizio nel quartiere Madonnella

Parte oggi alle 20.30, con il concerto nella Chiesa di Sant’Antonio del quartiere Madonnella, la rassegna musicale 'Municipi Sonori di Natale', che vedrà protagonista l’Orchestra di Ottoni e Percussioni del Teatro Petruzzelli, diretta dal maestro Giovanni Pellegrini.

L'evento, organizzato dall’assessorato comunale alle Culture in collaborazione con la Fondazione Teatro Petruzzelli, offrirà ai cittadini di tutti i Municipi baresi l’opportunità di partecipare a concerti ad ingresso libero (fino ad esaurimento dei posti disponibili), dedicati alle più belle melodie natalizie, fra grandi classici e nuovi arrangiamenti.

In occasione dei concerti in programma, ad ogni appuntamento saranno sorteggiate due coppie di biglietti per 'Il Barbiere di Siviglia' di Gioachino Rossini, primo titolo della Stagione d’Opera 2023 del Teatro Petruzzelli. Rivolgendosi alle maschere all’ingresso sarà possibile ritirare il proprio bigliettino e, nel corso della serata, partecipare all’estrazione. Con il biglietto estratto sarà possibile recarsi al botteghino del Teatro Petruzzelli e ritirare il premio entro il 15 gennaio 2023.

Il programma musicale dei concerti propone brani classici da Mozart a Gershwin, oltre a colonne sonore dei compositori Rota, Piovani e Morricone. L'orchestra proporrà anche alcuni particolari arrangiamenti di musiche legate a cartoni animati. Non mancherà, inoltre, un medley delle più celebri melodie natalizie.

I prossimi appuntamenti di 'Municipi Sonori di Natale' sono in programma lunedì 19 dicembre, alle ore 20.30, nell’Auditorium dell’Istituto Calamandrei (Carbonara, Municipio IV), domenica 25 dicembre, alle ore 20.30, nella Parrocchia di San Pasquale (San Pasquale Municipio II), giovedì 29 dicembre, alle ore 20.30, alla Fondazione Giovanni Paolo II (San Paolo, Municipio III) e venerdì 30 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro Magrini (piazza Magrini, Palese Municipio V).