Da Bari in Salento per il concerto dei Negramaro: con Trenitalia e Fse attivo il servizio treno+bus

Da Bari e provincia in treno (più bus) per l'aeroporto di Galatina (Lecce), inedita location scelta dai Negramaro per l'evento 'N20 Back Home', con cui la band pugliese celebrerà i suoi 20 anni di carriera.

Per il concerto in programma il 12 agosto, Regionale di Trenitalia – Official Green Carrier dell’evento - e Ferrovie del Sud Est, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS, rinforzano l’offerta ordinaria per permettere di raggiungere la location dell’evento comodamente nel pomeriggio con tre servizi straordinari treno+bus da Bari a Galatina e per ritornare in serata al termine dell’evento con tre servizi bus+treno da Galatina a Bari. Sarà possibile partire da Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni e Brindisi e arrivare a Lecce in treno per proseguire il viaggio fino a Galatina a bordo di un bus Ferrovie del Sud Est.

Per l’occasione, Regionale di Trenitalia e Ferrovie del Sud Est hanno voluto omaggiare i Negramaro con un treno e bus dalla livrea speciale dedicata alla band. Per acquistare il biglietto integrato “treno+bus” basterà selezionare LA stazione “Galatina N20 Negramaro” come destinazione. I biglietti sono acquistabili fino a esaurimento posti.

"Il Polo Passeggeri del Gruppo FS - evidenzia in una nota Fs - incrementa così l’offerta integrata agevolando gli spostamenti green e offrendo soluzioni che consentono ai viaggiatori in possesso del biglietto del concerto di lasciare a casa l’auto senza lo stress del traffico e del parcheggio".