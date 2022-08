L'Orchestra del Petruzzelli incanta Loseto: stasera a Madonnella nuovo appuntamento di 'Municipi sonori'

La rassegna 'Municipi sonori', ideata dall'assessorato alle Culture del Comune di Bari con l'intento di portare la musica nelle periferie cittadine, prosegue nelle sue tappe. Ieri l'Orchestra della Fondazione Petruzzelli si è esibita nel quartiere Loseto: quasi 400 i cittadini che hanno assistito al concerto nel parco intitolato a Giuseppe Mizzi, vittima innocente di mafia. Un appuntamento, come già nelle tappe precedenti, molto apprezzato dal pubblico.

Oggi la manifestazione approda nel quartiere Madonnella, per il suo penultimo appuntamento: il concerto è in programma alle ore 20.30, nello spiazzo antistante la chiesa di San Giuseppe. Per consentire lo svolgimento dell'evento, sono state disposte alcune limitazioni al traffico: dalle ore 7 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze, istituito il “divieto” sul largo Monsignor Curi per un tratto di circa metri 20 adiacente al lato destro del sagrato della Chiesa di San Giuseppe; dalle ore 20 alle 22.30, sarà in vigore il “divieto di transito” su corso Sonnino, nel tratto compreso tra via Gorizia e via Istria, e su via Arcivescovo Vaccaro, nel tratto compreso tra via Dalmazia e corso Sonnino.

Per l’occasione i musicisti dell’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli, diretti dal maestro Paolo Lepore, eseguiranno musiche di Saint - Saëns, Ponchielli, Cha?aturjan, Gimenéz, Rossini, Morricone, Rota e Piccinni. L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.