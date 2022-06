Vasco Rossi in concerto a Bari: "Amo il Sud, basta fake news su di me. Si sta meglio qui che al Nord"

Infiamma il pubblico dello stadio San Nicola, finalmente riaperto alla musica live, e dal palco lancia la sua 'dichiarazione d'amore' al Meridione: "Amo la Puglia e amo il Sud, c'è una fake news che circola da anni, non ce la faccio più, è una balla". Così Vasco Rossi, durante il suo concerto a Bari, ha voluto smentire ancora una volta quella che lo stesso cantautore ha più volte respinto come una "fake news" sul suo conto, a proposito di una frase di insulto rivolta al Meridione che gli è stata attribuita anni fa.

"Siete una regione stupenda, gente fantastica, si sta molto meglio al Sud che al Nord", ha detto ancora l'artista. Che poi ha rivolto il suo pensiero anche all'attualità: "Finalmente siamo qui", ha detto Vasco riferendosi agli anni della pandemia, " finalmente ci possiamo riabbracciare, riassembrare".

In un San Nicola sold out, con i suoi 50mila fan arrivati da ogni parte della Puglia e anche da altre regioni, Vasco ha lanciato anche il suo messaggio sulla guerra in Ucraina: "Tutte le guerre sono contro la civiltà, contro l'umanità, contro i bambini. Dove c'è musica non c'è guerra. Date un'occasione alla pace".