Il giorno di Vasco Rossi a Bari, al San Nicola tra i fan in attesa: "Finalmente, il momento che aspettavamo da una vita"

C'è chi è arrivato questa mattina presto, chi ieri e chi invece è qui già da venerdì scorso, accampato in tenda davanti alla porta 5 dello stadio San Nicola. Tutti qui per Vasco, aspettando quel momento atteso da quattro anni (l'ultimo concerto a Bari nel 2018), "anche se sembra essere passata una vita". Sono 50mila i fan previsti questa sera per il live del rocker di Zocca che, dopo lo stop imposto dalla pandemia Covid, riporta la musica al San Nicola. Tra le tende, i teli posizionati in fila sull'asfalto come 'segnaposto', c'è chi aspetta sotto l'ombrellone, chi all'ombra dei camion o degli alberi poco distanti. "Fa tanto caldo è vero, abbiamo dormito in tenda, ma per Vasco certo che si fa", sorridono.

In vista del grande afflusso di persone al San Nicola, Comune e Amtab hanno predisposto un piano speciale con il potenziamento dei collegamenti bus, mentre un'ordinanza sindacale ha rafforzato il dispositivo per la sicurezza, con una serie di divieti.

In tanti arrivano anche da altre province: da Bisceglie, Trani, Lecce, Taranto, dal Foggiano. E non solo. "Noi siamo in nove, siamo arrivati con un minivan da Salerno - ci raccontano due ragazzi - Il concerto più vicino per noi era Napoli, ma abbiamo scelto Bari perché qui abbiamo trovato i posti per il prato gold". Enzo è della provincia di Matera: è arrivato questa mattina in attesa dei suoi amici che lo raggiungeranno nel pomeriggio da altre città: "Sono fan di Vasco da sempre, ero al Modena Park, sono andato anche a Torino per un suo concerto. Essere finalmente qui è tutto ciò che desideravo". Luciana è barese, e in questo tour di Vasco è già stata al concerto di Firenze. Ma non avrebbe mai potuto perdersi la tappa di Bari, naturalmente in 'prima fila': "Sono tre giorni che vengo qui, stanotte abbiamo anche dormito in tenda per essere tra i primi".

E tra i tanti volti e i tanti sorrisi, spunta anche una storia speciale, quella di Silvia, che non c'è più, ma che stasera parteciperà comunque al concerto del suo cantante preferito. Silvia aveva 17 anni, la notte di Ferragosto del 2020 ha perso la vita in un tragico incidente, cadendo dall'alto di un muretto mentre si trovava con alcuni amici. Viveva a Irsina, in provincia di Matera. Angelo ed Emy, che oggi saranno al concerto di Vasco al San Nicola, ci mostrano una maglietta con il suo nome. C'è scritto: "Silvia, una canzone per te". "Amava tantissimo Vasco, ma non era mai stata ad un suo concerto. Avrebbe tanto voluto andarci: la famiglia ci ha chiesto di portare questa maglia per lei, oggi sarà qui con noi".