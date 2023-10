Biglietti esauriti per la prima data, Vasco Rossi annuncia un secondo concerto a Bari per il 26 giugno

Il messaggio del rocker è stato diffuso stamattina tramite la sua pagina facebook: all'appuntamento già sold out per il 25 giugno nello stadio San Nicola, si aggiunge il bis nel giorno successivo. I biglietti saranno in vendita da giovedì prossimo