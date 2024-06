Quattro giorni con i concerti di Vasco Rossi al San Nicola di Bari: bus extra per raggiungere lo stadio

L'Amtab ha predisposto collegamenti bus extra per raggiungere lo stadio San Nicola di Bari in occasione delle 4 date dei concerti di Vasco Rossi i programma il 25, il 26, 29 e 30 giugno prossimi.

Sarà attivato in modalità straordinaria un potenziamento del servizio da e per lo stadio San Nicola a supporto della mobilità con collegamenti tra piazza Aldo Moro (Stazione Centrale) e via Vernola (Stadio S. Nicola).

Il servizio sarà espletato con le seguenti modalità: 25, 26, 29 e 30 giugno 2024, bus navetta in servizio dalle ore 15.20 (prima partenza) alle ore 02.00 (ultima partenza):

Dalle 15.20 alle 20.00 frequenza 20 minuti (3 bus da 12 metri);

Dalle 20.00 alle 24.00 frequenza 60 minuti (1 bus da 12 metri);

Dalle 24.00 alle 2.00 frequenza 10 minuti (6 bus da 12 metri);

Il percorso della navetta sarà il seguente:

Andata: piazza Moro (capolinea), via Crisanzio, via Q.no Sella, sottovia Q.no Sella, viale Ennio, piazza G.lio Cesare, viale O. Flacco, ponte Solarino, si immetteranno a sinistra per la nuova bretella di collegamento alla rotatoria, svolteranno a destra per via Cotugno, via Gen. Bellomo, SS. 271, uscita Stadio S. Nicola, rondò a destra per via Ludwig, rondò sud a destra per via Nicola Vernola (capolinea) dove sul lato destro nel senso di marcia, carreggiata compresa tra largo P. Lombardi (Rondò Sud) ed il raccordo G. Rossi, la Polizia Locale ha riservato un’area sosta per i bus Amtab.

Ritorno: via Nicola Vernola (capolinea), raccordo Giuseppe Rossi, vialeDonato Menichella, via Giulio Petroni, sottovia Q.no Sella, corso Italia, piazza Moro; piazza Moro (capolinea), via de Cesare, piazza Umberto, via Andreada Bari, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, lungomare Starita, via Adriatico, inversione di marcia alla rotatoria, via Adriatico, lungomare Starita, piazzale Triggiani (capolinea);

Il bus non effettuerà fermate intermedie: per usufruire del servizio l’utente dovrà munirsi di regolare titolo di viaggio. L'Amtab evidenzia, inoltre, che lo stadio S. Nicola è raggiungibile utilizzando il servizio offerto dall’ordinaria linea 20 in partenza dal capolinea di Piazza Moro (Stazione Centrale) con prima partenza da piazza Moro alle ore 06:10 e ultima partenza da Parco Adria alle ore 22:25.

Per limitare l’eventuale disagio agli utenti, l’Amtab ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.