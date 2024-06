Concerto di Vasco Rossi a Bari: i parcheggi e le limitazioni al traffico in città

In occasione dei concerti di Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari, l'Amtab, oltre ad attivare bus extra, renderà operative aree di sosta a pagamento circostanti il campo sportivo il 25, 26, 29 e 30 giugno 2024. I parcheggi saranno attivi dalle 7.30 alle 24 con tariffa unica giornaliera prevista: il costo sarà di 3 euro per le autovetture e di 12 per i bus.

Per i veicoli, dotati di regolare contrassegno, al servizio delle persone con disabilità è prevista la sosta gratuita all’interno di tutte le aree di sosta attivate da Amtab.

Inoltre, per consentire lo svolgimento dei concerti, la Polizia locale ha emesso un’apposita ordinanza che prevede le disposizioni di seguito descritte.

I giorni 25, 26, 29 e 30 giugno 2024:

1. dalle ore 8 alle 24 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. via Vernola, ambo i lati di entrambe le carreggiate, tratto compreso tra largo P. Lombardi (rondò Sud) e il raccordo G. Rossi;

b. strada Torrebella, ambo i lati, tratto compreso tra largo U. Stecchi (rondò Nord) e il raccordo G. Rossi;

c. strada Canestrelle, ambo i lati, tratto compreso tra largo U. Stecchi (rondò Nord) e il canale deviatore Lamasinata;

d. via F. Ludwig, ambo i lati, tratto compreso tra largo P. Lombardi (rondò Sud) e largo U. Stecchi (rondò Nord);

2. dalle ore 8 alle ore 24 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituita l’area di sosta riservata agli autobus Amtab sulla via Vernola, lato destro nel senso di marcia, carreggiata compresa tra largo P. Lombardi (rondò Sud) e il raccordo G. Rossi;

3. dalle ore 8 alle ore 24 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituita l’area di sosta riservata ai taxi sulla via F. Ludwig, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra largo P. Lombardi (rondò Sud) e largo U. Stecchi (rondò Nord);

4. dalle ore 23 fino al termine delle esigenze, è istituito il senso unico di marcia sulle seguenti strade e piazze:

a. via Vernola, da largo P. Lombardi (rondò Sud) in direzione raccordo G. Rossi;

b. strada Torrebella, da largo U. Stecchi (rondò Nord) in direzione raccordo G. Rossi.