Concerto di Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari: scattano i divieti per bottiglie di vetro e spray urticanti

Divieti di vendita di bevande in bottiglie di vetro, lattine e contenitori di plastica con tappo all'interno e all'esterno dello stadio San Nicola: è quanto disposto dal Comune e dalla Polizia Locale in occasione del concerto di Vasco Rossi, in programma il prossimo 22 giugno.

L'ordinanza, nello specifico, prevede lo stop a questo tipo di prodotti, dalle 6 del giorno dell'evento e pe rle successive 24 ore, all'interno dell'impianto ed entro i 500 metri dallo stadio. Tra le varie disposizioni anche quella che proibisce di detenere al peperoncino o sostanze urticanti-