L'Arena della Vittoria pronta ad ospitare sfide di rugby e football americano: al via la call comunale per la concessione della struttura

È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Bari l’avviso di manifestazione d’interesse per la concessione in uso temporaneo, per un anno, del campo da gioco dell’Arena della Vittoria, riservato allo svolgimento delle discipline sportive del rugby e del football americano.

L’avviso è rivolto a federazioni sportive riconosciute, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, società sportive affiliate alle federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni che siano iscritti all’apposito registro CONI.

I soggetti interessati dovranno compilare apposita richiesta, utilizzando il modulo allegato al bando, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità.

All’istanza dovranno essere allegati una relazione illustrativa relativa a ciascuno dei criteri individuati per la concessione in uso dell’impianto (livello dell’attività svolta, partecipazione o iscrizione a campionati, attività svolta a livello giovanile, anzianità di affiliazione) insieme al progetto delle attività che si intende svolgere all’interno dello Stadio della Vittoria, comprensivo dell’indicazione delle giornate e degli orari di utilizzo richiesti.

L'assegnatario avrà l’onere di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria del campo di gioco, delle attrezzature e delle strumentazioni ad esso funzionali (compreso l'impianto di irrigazione), alla pulizia di tutti gli spazi concessi in uso, alla fornitura di gasolio, al servizio di custodia aggiuntivo rispetto a quello assicurato dall’amministrazione comunale presso l’impianto, a un servizio di prevenzione incendi e a nominare un responsabile della sicurezza in occasione di ciascun evento sportivo. Le associazioni che svolgeranno nell’impianto le proprie attività dovranno inoltre provvedere, a proprie cure e spese, alla tracciatura del rettangolo di gioco e dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di personale adeguatamente formato per il loro utilizzo.

La dichiarazione di interesse dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo Pec all’indirizzo cultura.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 10 del 6 novembre prossimo.