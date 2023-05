Due nuovi concorsi indetti dal Comune di Bari: 33 assunzioni in vista, domande entro il 22 giugno

Il Comune di Bari ha pubblicato i bandi di selezione per 25 posti di istruttori amministrativi finanziari (area istruttori - famiglia professionale amministrativa) e 8 posti di addetti registrazione dati (area operatori esperti - famiglia professionale informatica), questi ultimi riservati agli appartenenti alla categoria protetta delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi della Legge 23/11/1998 numero 407. Il termine per partecipare ai concorsi scade il prossimo 22 giugno.

“Come da piano del fabbisogno individuato per le annualità 2023/25 - commenta l’assessore al Personale Vito Lacoppola -, stiamo procedendo con la pubblicazione dei concorsi previsti per dotare il Comune di Bari delle professionalità utili a un miglioramento della performance complessiva della macchina amministrativa. Dopo gli oltre 200 nuovi dipendenti assunti nel corso del 2022, e il concorso per 22 insegnanti di scuola d’infanzia espletato a marzo, queste due procedure ci consentiranno di selezionare complessivamente 33 nuove figure professionali da impiegare nell’ente”.