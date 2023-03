Un concorso per riqualificare il campetto del Redentore, gli ex biancorossi Tovalieri e Maiellaro testimonial dell'iniziativa 'A bordo Città'

"Abbiamo un'altra maniera per far vincere la città di Bari. Partecipare all’iniziativa 'A Bordo Città', promossa da BKT Tires, sponsor della Serie B, che consentirà alle prime due città posizionate in testa alla classifica del concorso online di riqualificare un’area dedicata allo sport e al tempo libero". Sono queste le dichiarazioni dell'assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, affidate ad un post sulla sua pagina facebook.

Il progetto 'Fattore Campo - A Bordo Città' è stato promosso, oggi a Bari, attraverso due testimonial d'accezione per il tifo biancorosso: le due icone calcistiche dei Galletti, Pietro Maiellaro e Sandro Tovalieri, hanno incontrato i fans durante la mattinata, in attesa della sfida pomeridiana che vede la squadra di casa impegnata contro il Frosinone.

"Noi a Bari abbiamo scelto un campetto polivalente all'interno dell'oratorio del Redentore, nel cuore del quartiere Libertà. Partecipare è semplicissimo - scrive Petruzzelli - Si può votare solo durante le partite e si possono vincere numerosi premi. Basta cliccare il link e registrarsi a www.bktpremia.it"