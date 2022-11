Aspiranti rockstar si sfidano sul palco a Bari nel concorso 'Una Voce da Pub': "Sogniamo un futuro nella musica"

Partecipano al concorso con il sogno di sfondare nel mondo della musica. I 28 selezionati per la fase finale del contest canoro 'Una Voce da Pub' si sono dati appuntamento nella location dell'evento, il Joy's Pub di corso Sonnino, per studiare nel dettaglio il regolamento della competizione e per conoscersi meglio. Gli artisti in gara, alcuni giovanissimi under 18 e altri più navigati, sono accomunati dalla grande passione per la musica e dalla speranza di far parte, un giorno, del mondo dello 'show business'. Potranno presentare in concorso, sia brani inediti che canzoni di autori celebri. Il primo appuntamento è fissato per il 27 novembre, la rassegna musicale terminerà il 6 aprile 2023 con la proclamazione del vincitore.

La classifica finale sarà determinata dai voti della giuria tecnica e del pubblico presente nelle 19 serate previste per le esibizioni. Nella seconda fase del contest sarà possibile anche esprimere il voto online. Il trionfatore della gara canora riceverà un premio di 500 euro, il secondo classificato avrà la possibilità di organizzare un progetto musicale sotto la supervisione del maestro concertatore, Gianni Quadrelli.

