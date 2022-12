Un concorso per promuovere l'arte locale: l'Acli Dalfino premia il presepe barese più bello

Il Circolo Dalfino, nell'ambito delle iniziative natalizie, con il patrocinio del Comune di Bari, ha indetto il 'Concorso del più bel presepe fatto in casa'. Le domande di partecipazione alla gara potranno essere inviate, entro il 30 dicembre, all'indirizzo email acli.dalfino@libero.it. Sarà possibile iscriversi al concorso anche telefonando al numero 0805210355 del Circolo Acli.

"L'iniziativa - sottolinea il Circolo Dalfino in una nota - vuole essere uno stimolo ad attuare l'arte presepiale barese". Una commissione esaminerà le opere in concorso, le prime 3 classificate saranno premiate in una cerimonia che sarà celebrata nella sede del municipio I.