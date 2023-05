I versi raccontano 'lo spirito degli alberi': due alunni della scuola Zingarelli di Bari tra i vincitori di un concorso internazionale di poesia

Con due componimenti in versi, ispirati al tema degli alberi, hanno conquistato rispettivamente il primo e secondo posto nella sezione 'Classica' del concorso per le scuole indetto dall''Accademia mondiale della Poesia'. A salire sul podio, due alunni di terza media della scuola Zingarelli di Bari: Gabriele Adonia e Luigi Iacovelli.

Guidati dalla loro docente di Lettere, la professoressa Assunta Sapia, i due studenti hanno partecipato alla prima edizione della competizione, dal tema 'Lo spirito degli alberi', rivolta a ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado in Italia e all'estero e delle sezioni di italiano presso scuole straniere internazionali ed europee. Obiettivo del concorso, come si legge sul sito dell'Accademia, ente culturale con sede a Verona che unisce artisti da più Paesi, quello di "diffondere la conoscenza della poesia fra i giovani rendendoli protagonisti, valorizzare e stimolare la produzione artistica giovanile promuovendo, inoltre, il tema della salvaguardia della natura e della sostenibilità ambientale". Cinque le categorie del concorso: poesia e immagine, Polaroid, video poesia, spoken music e classica. Per quest'ultima sezione, quella in cui Gabriele e Luigi hanno vinto, era prevista la creazione di testi di una lunghezza massima di quindici versi.

La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 10 maggio a Roma. Tra i vincitori, accanto agli alunni di altre scuole italiane, anche studenti dalla Romania, dall'Argentina e dalla Francia. "E' stata una grande soddisfazione per i ragazzi ma anche per tutta la scuola. Già altre volte avevamo partecipato a dei concorsi di poesia, ma questa per noi è stata la prima volta sul podio", racconta a Baritoday la professoressa Sapia. "Da tempo a scuola lavoriamo su tematiche legate all'ambiente, alla salvaguardia del pianeta, anche per questo ci è sembrato bello partecipare. La manifestazione aveva un respiro internazionale, alla cerimonia infatti hanno partecipato, in video collegamento, anche scuole dall'estero: E' stata davvero un'esperienza molto emozionante", conclude la docente.

Poesia sugli alberi (di Gabriele Adonia)

Sempre fermi, sempre ritti,

sempre zitti,

come impavidi soldati,

stanno i buoni alberi, armati

solo di foglie, fiori e frutti,

di cui fanno dono a tutti.

Danno tutto quel che hanno

e si tengono per sé solo

un gorgheggio d’usignolo,

un fischietto di fringuello,

un sussurro di ruscello.

Ragnatela tra alberi (di Luigi Iacovelli)

Rubo con gli occhi,

sono un ladro

vedo la tela che non

si dipinge ma è essa

stessa il quadro.

Questi rami isolati sono

ora uniti da ciò che

mostra gli archetipi dei

pensieri.

Tessuti dentro me ma

forestieri.