Un concorso dedicato alle idee per la riqualificazione della villa Comunale di Noicattaro: "Riscopriremo il passato, progettando il futuro"

Un concorso dedicato alle idee progettuali per valorizzare uno dei luoghi identitari di Noicattaro. È questa l'iniziativa dell'amministrazione del comune in provincia di Bari alle prese con la riqualificazione della urbanistica della Villa Comunale, in piazza Vittorio Emanuele III.

Il concorso premierà il migliore progetto per la messa a sistema degli interventi di riqualificazione, valorizzazione e recupero delle funzioni di tipo sociale, ecologico, estetico ed urbanistico luogo simbolo cittadino. "La Villa Comunale è un luogo importante per la comunità di Noicàttaro che, purtroppo, nel corso degli anni ha subito le ripercussioni dell’abbandono di manutenzione e una conseguente alterazione del suo fascino originario - spiega il sindaco di Noicàttaro, Raimondo Innamorato - Un luogo che ha ancora un grande potenziale: la sua posizione centrale, infatti, e la sua storia la rendono risorsa importante per la città, che potrebbe essere attrattiva per attività culturali, manifestazioni pubbliche e per il turismo. Inoltre, la sua riqualificazione potrebbe avere un impatto positivo sull'economia locale, attirando visitatori e stimolando lo sviluppo di nuovi servizi e l’insediamento di attività commerciali".

Il concorso di progettazione, rivolto a professionisti e società, permetterà di acquisire idee e proposte coerenti con l’identità del luogo, rivolte ad un rinnovamento contemporaneo di questo importante spazio urbano. L’obiettivo è ripensare le forme della piazza in modo tale da accogliere spazi diversificati e flessibili, dotare l’area di servizi oggi carenti, quali parcheggi, o zone per il tempo libero, luoghi dove poter identificare spazi per il gioco o dedicati a piccoli eventi all’aperto, connettendola con i luoghi identitari del paese dislocati nelle immediate vicinanze come il Palazzo della Cultura, il Teatro Cittadino, piazza Umberto I e i principali varchi di accesso al nucleo antico.

La procedura di candidatura prevede un primo step di raccolta delle proposte e un secondo passaggio riservato alle cinque proposte migliori che, sviluppate nel rispetto dei costi del Documento di Indirizzo alla Progettazione, saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. I professionisti potranno presentare la propria proposta a partire da mercoledì 15 marzo, entro lunedì 20 marzo. Tutta la documentazione per la candidatura sulla piattaforma a questo link.

"Vogliamo attivare processi virtuosi di integrazione sociale attraverso la bellezza di uno spazio ripensato, innovativo e che non perda la memoria del passato, proseguendo una strategia già avviata con altri interventi di rigenerazione urbana dislocati sul territorio - conclude il sindaco Innamorato - Auspichiamo la rivitalizzazione fisica di spazi pubblici che possano rappresentare nuova attrattiva in termini di rilancio culturale e turistico della città. La raccolta delle idee progettuali, inoltre, permetterà la partecipazione dei territori ai bandi attuativi del Pnrr per la creazione di un parco progetti consistente, aggiornato, diversificato e innovativo".