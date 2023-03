Un concorso dedicato ai talenti che frequentano le Università pugliesi, al via il premio 'Studio in Puglia Perché'

I partecipanti al concorso dovranno raccontare, attraverso la forma espressiva che preferiscono (foto, video, poesia, racconto, fumetto, graphic novel), il percorso, gli incontri e le opportunità offerte dal sistema dell’istruzione regionale, che li ha portati a diventare 'giovani eccellenze'. L’Assessorato alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia e Arti, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, organizzano la quinta edizione del premio Giovani eccellenze pugliesi '#studioinpugliaperché', che prevede la selezione di elaborati creativi prodotti da ragazzi che abbiano conseguito, con il massimo dei voti, il diploma di scuola media superiore ovvero il diploma di laurea triennale.

Le candidature potranno essere inviate entro il prossimo 28 aprile, in palio premi fino a 2000 euro. 'Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché' è un premio che mira a incentivare il proseguimento della carriera di studi dei migliori giovani diplomati, laureati triennali e diplomati di I livello in istituzioni di alta formazione della regione. In particolare, il concorso vuole dare evidenza al percorso, agli incontri e alle opportunità offerte dalla sistema dell’istruzione regionale, che li ha portati a diventare 'giovani eccellenze'. Saranno, infatti, premiati, i migliori elaborati rispondenti all’hashtag #studioinpugliaperché, espressi sotto forma di video, tweet, fotografie, produzioni letterarie, fumetti o graphic novel. L'agenzia Arti curerà l’espletamento delle procedure legate al presente avviso, la composizione delle commissioni, la formulazione delle graduatorie, l’erogazione dei premi e la rendicontazione finale.

Il Premio si rivolge a diplomati o laureati triennali che abbiano conseguito il titolo con il massimo dei voti (100-100 e lode per i diplomati, 110-110 e lode per i laureati triennali) e che risultino iscritti nell’anno accademico 2022/2023 ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma accademico di I o II livello di un’Università, Its o Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademia di Belle Arti, Conservatorio) con sede in Puglia, indipendentemente dall’anno di corso. I partecipanti devono aver conseguito il titolo alla data di scadenza della presentazione delle domande. È possibile partecipare al concorso anche in gruppo composto da non più di tre studenti.

Le proposte dovranno essere inedite e contenere nel titolo o nella descrizione l’hashtag #studioinpugliaperché. Inoltre, a seconda delle forme espressive prescelte, dovranno rispondere ai seguenti requisiti: video con durata massima 2 minuti, sottotitolati in italiano e caricati su YouTube, foto e tweet caricati rispettivamente su Instagram e Twitter, produzioni letterarie, poesie o racconti della lunghezza massima di 1000 battute, spazi

inclusi, fumetti e graphic novel con file in formato pdf del peso massimo di 10Mb.

Ogni studente o gruppo di studenti potrà candidare una sola proposta attraverso la procedura online presente sul sito a questo link, accedendo attraverso una delle identità digitali disponibili (Spid/carta d'identità elettrica/tessera sanitaria - carta nazionale dei servizi). Le proposte dovranno essere presentate a partire dal primo marzo 2023 ed entro e non oltre le ore 12 del 28 aprile 2023, salvo proroghe. Il presente bando prevede l’assegnazione di premi in denaro per un montepremi totale di 150.000 euro. Il regolamento del concorso è consultabile a questo link.