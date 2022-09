Lavori per la condotta Matteotti a Bari, Aqp rassicura: "Aggiudicatario a breve, cantieri entro marzo"

Aggiudicatario definitivo entro fine settembre 2022 e inizio dei lavori entro inizio marzo 2023: è quanto auspica Acquedotto Pugliese per la questione dello sversamento in mare della fogna con la condotta Matteotti che, dopo un acquazzone (a volte neppure troppo forte) va in tilt rendendo impraticabile per alcuni giorni la spiaggia di Pane e Pomodoro

A darne notizia è la direttrice generale di Aqp, Francesca Portincasa, sentita questa mattina dinanzi alla V Commissione del Consiglio regionale pugliese nel corso di un'audizione sul tema. Portincasa ha specificato che nelle prossime settimane si procederà allo scorrimento della graduatoria delle imprese partecipanti dopo il passo indietro di quella vincitrice a causa dei costi dell'opera aumentati negli ultimi tempi per via dei rincari delle materie prime. I lavori dovrebbero durare alcuni anni.