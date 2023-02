Confcommercio Bari incontra a Santo Spirito il sindaco Antonio Decaro per la presentazione dei lavori di restyling

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un incontro della Confcommercio BARI-BAT con commercianti e residenti del quartiere Santo Spirito di Bari con il sindaco del capoluogo pugliese Antonio Decaro e il Presidente del Municipio Vincenzo Brandi e il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone che insieme ai tecnici del Comune di Bari, hanno illustrato e spiegato i lavori di restyling del nostro lungomare che sono iniziati in queste ore. Rosa Di Bari presidente di Actes Confcommercio delegazione di Bari Santo Spirito con le altre Associazioni di territorio, il Lungomare che Vorrei, Associazione Marinai, Vogliamo Santo Spirito Pulita e la Parrocchia, hanno redatto e sottoscritto un documento contenente una serie di quesiti inerenti il progetto, consegnato poi al Sindaco. Molti dei punti di questo documento sono stati discussi direttamente nel dibattito. “Ogni Associazione – spiega Rosa Di Bari - si è fatta portavoce delle perplessità raccolte nel corso dei mesi che hanno preceduto questo incontro. Si è trattato di un confronto esaustivo nella illustrazione dei tempi e delle modalità di realizzazione del progetto, che, ha assicurato il Sindaco, terrà conto delle attività commerciali coinvolte direttamente da questo stravolgimento e valuterà con esse, volta per volta, le soluzioni ideali per evitare un impatto negativo sulle stesse.” Tra le soluzioni emerse la sospensione dei lavori prima di questa stagione estiva e la continuità di viabilità in questa prima fase che riguarderà la creazione di vasche interrate per la raccolta delle acque meteoriche.