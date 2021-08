Conferita al 7° reggimento bersaglieri di Altamura la cittadinanza onoraria di Poggiorsini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

A Poggiorsini, in concomitanza della festa patronale, si è tenuta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura (Bari), unità operativa dell’Esercito alle dipendenze della Brigata meccanizzata “Pinerolo” alla presenza del Comandante del 7°, Colonnello Andrea Fraticelli, del Capo di Stato Maggiore della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, Colonnello Giovanni Ventura e di una rappresentanza del personale del reparto. Il sindaco di Poggiorsini, Ignazio Di Mauro ha consegnato al Colonnello Fraticelli una pergamena attestante l’onorificenza, segno dello stretto legame tra la cittadinanza e l’unità. Il 7° Reggimento, di stanza ad Altamura, si addestra spesso presso il Poligono provvisorio dell’Alta Murgia, in aree di competenza del comune di Poggiorsini, ed ha instaurato con la popolazione locale un rapporto di reciproca collaborazione e fiducia. Il Colonnello Fraticelli ha ringraziato il primo cittadino e il Consiglio Comunale per il prestigioso riconoscimento ricevuto, orgoglio per tutto il personale del Reggimento e ha ricambiato l’onore donando al sindaco un attestato simbolico di bersagliere ad honorem. Infine, nell’ambito delle celebrazioni della festa patronale del comune di Poggiorsini, si è esibita la fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri nella piazza cittadina con un repertorio tutto bersaglieresco.