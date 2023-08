A novembre il congresso sull’emergenza-urgenza con i massimi esperti nazionali e Al Bano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un evento da non perdere quello promosso ed ideato dal brindisino Dott. Fausto D’Agostino, dirigente medico Anestesista Rianimatore presso il Campus Bio-Medico di Roma che si terrà a Bari presso l’Hi Hotel il 24-25 novembre dal titolo “Congresso teorico-pratico EMERGENZA-URGENZA”. Il congresso vede la straordinaria partecipazione del Presidente del SIS118, il Prof. Mario Balzanelli, da sempre impegnato in azioni concrete a sostegno del settore dell’emergenza-urgenza. Nel corso dell’incontro interverranno autorità politiche e i massimi esperti nazionali, tra cui professori universitari altamente qualificati, dirigenti medici, professionisti e operatori specializzati in emergenza-urgenza territoriale. Testimonial dell’evento il Maestro Al Bano, da sempre sensibile alle tematiche della salute. Verrà affrontata una tematica di fondamentale importanza nel quadro della sanità italiana e di tutela e promozione della salute: i punti di criticità e i cambiamenti necessari del Servizio Sanitario Italiano emersi in seguito alla diffusione della pandemia da Covid-19. In particolare, si discuterà sulla riorganizzazione e sul miglioramento della funzionalità del Sistema territoriale di emergenza-urgenza, epicentro della sanità, come evidenziato con l’avvento della pandemia da Coronavirus. La prima giornata è dedicata a relazioni improntate sulle tematiche di maggior rilievo nell’ambito dell’emergenza, con massima praticità ed interattività. Nella seconda giornata gli iscritti si potranno esercitare in prove pratiche, in piccoli gruppi attorno agli esperti, con la supervisione del Dott. Antonio Pipoli, che si occupa di simulazione medica da anni. “Per questa sessione saranno impiegati manichini ad elevatissimo realismo, robotizzati, ad alta fedeltà, con la possibilità di simulare ogni scenario clinico, grazie alla collaborazione di aziende leader nel settore della medicina simulata” spiega il Dott. D’Agostino. Il congresso è a numero chiuso, con posti limitati, per iscrizioni: https://www.motusanimi.it/event/congresso-teoricopratico-emergenzaurgenza/