Corso di Formazione Politica organizzato da Gens Nova, consegnati a Bari gli attestati ai 30 partecipanti

Un corso che ha permesso di capire e conoscere al meglio la macchina amministrativa del nostro Paese. Si è svolta stamattina, nella Sala Consiliare del Comune di Bari, la consegna degli attestati di partecipazione al Corso di Formazione Politica organizzato dall'associazione Gens Nova.

Le lezioni, iniziate il primo settembre 2021 e terminate il 30 giugno 2022, sono state tenute da esperti nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Gli argomenti del corso, strutturato in 22 lezioni, hanno riguardato materie giuridiche ed economiche: dai poteri dello Stato fino alle funzioni degli enti locali, dalla formazione dei bilanci delle amministrazioni al sistema dei tributi, non trascurando il mondo degli appalti pubblici.

"Dopo questa esperienza, sicuramente ci sarà in futuro la voglia di replicarla", ha commentato il presidente di Gens Nova, Antonio Maria La Scala. Durante la cerimonia di consegna degli attestati in Comune, il presidente La Scala ha ribadito la grande soddisfazione per la costanza mostrata dai frequentanti nel seguire fino all'ultima lezione un corso molto impegnativo, sia per l'arco temporale che per la caratura degli argomenti.

“Premiamo quest’oggi la perseveranza di trenta cittadini - ha sottolineato Antonio Maria La Scala - che hanno partecipato con grande interesse a un corso nel quale sono stati forniti i cenni essenziali del diritto necessari per acquisire un’adeguata formazione politica. Ci auguriamo che questo risultato possa essere volano per nuove e future edizioni".

"I percorsi politici sono impegnativi - ha concluso Silvia Russo Frattasi - soprattutto per la grande responsabilità che si ha nei confronti dei cittadini che ogni giorno abbiamo il dovere di rappresentare. È per questo che la coscienza politica e sociale deve essere fondata su basi certe che possono essere acquisite anche grazie a iniziative di confronto e di studio come questa".