Premiati per il loro coraggio: consegnati gli encomi agli agenti della Polizia Locale di Bari

Si è svolta, questa mattina nella sala Ianni del Comando di Polizia locale di Bari, la cerimonia di conferimento degli encomi per gli agenti che si sono distinti in operazioni di servizio nel corso del 2022.

È intervenuto alla premiazione l'assessore al Personale, Vito Lacoppola. "Ho colto l’occasione per sottolineare l’aspetto umano e solidaristico dell’impegno dei nostri agenti nella loro attività quotidiana - ha dichiarato Vito Lacoppola - in particolare nei confronti delle famiglie e delle persone in condizioni di maggiore difficoltà sociale ed economica, alle quali gli agenti offrono un supporto che spesso va oltre l’aspetto tecnico, come accade con tanti cittadini alle prese con problemi legati all’emergenza abitativa. Stamattina ho espresso anche un ringraziamento sentito ai rappresentanti del nucleo di Polizia Locale impegnati nel contrasto alle occupazioni abusive degli alloggi popolari, che svolgono un lavoro encomiabile mettendo anche a repentaglio la propria incolumità per ripristinare la legalità e garantire a chi ne ha requisiti il diritto ad avere una casa. Infine, non da ultimo, ho sottolineato l’impegno di questa amministrazione nel rafforzare il corpo della Polizia locale attraverso una politica di assunzioni che nell’ultimo anno ha visto l’ingresso di circa 150 giovani nuovi agenti, oggi impiegati in attività finalizzate al controllo del territorio e alla sicurezza stradale".