Cento tablet per le famiglie bisognose: il regalo di un'impresa barese per sostenere la didattica a distanza

Tablet da regalare a chi non riesce a seguire la didattica a distanza per problemi economici: è il gesto solidale di un'impresa edile barese, che in mattinata li ha consegnati al Corpo della polizia locale di Bari affinché fossero distribuiti. In totale sono 100 i device, che sono stati affidati ai presidenti e direttori dei cinque Municipi baresi, durante una cerimonia tenutasi nel Comando di polizia locale a Japigia.

Alla cerimonia erano presenti anche Saverio e Luigi Caccavale, dell'impresa Caccavale Vincenzo srl che ha fatto la donazione. I Servizi sociali di sostegno dei Municipi procederanno alle assegnazioni dei tablet agli studenti di famiglie fragili in città nei prossimi giorni.