Consegnata nell'ospedale di Corato una nuova Tac per esami più rapidi e precisi: "Acquistata con fondi Pnrr"

Una nuova Tac 128 slice, acquistata con fondi del Pnrr, è stata consegnata ieri mattina nell'ospedale Umberto I di Corato e sistemata all?interno degli ambienti di Radiologia, i cui lavori di adeguamento sono terminati nelle scorse ore. Si tratta di un modello gemello a quello attivato 48 ore prima nel 'Santa Maria degli Angeli' di Putignano.

La Tac multislice 128 di Corato, come quella di Putignano, appartiene alla nuova generazione di macchine dotate di detettori digitali e di sistema iterativo di riduzione della dose al paziente sino all?80%. L?apparecchiatura permette di eseguire esami in tempi molto rapidi con una risoluzione spaziale e di contrasto ottimali: questo consente diagnosi più precoci e precise a vantaggio di terapie mirate. La tecnologia a disposizione, versatile e di ultima generazione, permette maggiori applicazioni cliniche nello studio di tutti i distretti corporei in esame, con la possibilità di acquisire immagini di elevata qualità ed eseguire ricostruzioni in 3D.

Con la seconda Tac appena consegnata, sotto la supervisione dell?ingegner Rocco Ianora direttore dell?Unità operativa di Ingegneria Clinica, l?Asl Bari continua il programma di potenziamento delle grandi apparecchiature ospedaliere finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La programmazione prevede complessivamente l?acquisto di 35 apparecchiature ad alto contenuto tecnologico tra Tac, Risonanze magnetiche, Gamma camere, Ecotomografi, Angiografi e Sistemi radiologici telecomandati e polifunzionali.

"A stretto giro - spiega il dottor Francesco Giangaspero, responsabile della Unità Operativa Dipartimentale di Radiologia dell?Umberto I - la nuova Tac sarà installata e comincerà la fase di formazione e training dei nostri operatori con i tecnici messi a disposizione dal fornitore. Intorno al prossimo 20 febbraio la Tac potrà entrare in servizio ed eseguire i primi esami sui pazienti".