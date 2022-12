Medaglie al Valore Civile e onorificenze al Merito, cerimonia di consegna in Prefettura a Bari

Si è svolta oggi, nella Prefettura di Bari, la cerimonia di consegna dei diplomi per il conferimento dell?Onorificenza dell?Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di due Medaglie di bronzo al Valore Civile. Il Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, ha espresso parole di gratitudine nei confronti dei trentuno cittadini, civili e militari di questo territorio, che hanno meritato l'onorificenza perché si sono particolarmente distinti verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell?economia e del disimpegno di pubbliche cariche, ma anche nelle attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari.

Le due Medaglie di bronzo al Valore Civile, sono state consegnate a due Agenti della Polizia Municipale di Bari, Nicola Leone e Edoardo Malcesi, che il 17 gennaio 2005 salvarono un uomo rimasto intrappolato in un'auto caduta in acqua sul lungomare Di Cagno Abbrescia. I due agenti non esitarono a gettarsi in mare, liberando il conducente bloccato nella vettura. I due poliziotti tentarono anche di salvare una seconda persona a bordo, ma purtroppo ne dovettero constatare il decesso.