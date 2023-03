La Polizia penitenziaria celebra i 206 anni dalla fondazione: a Bari la cerimonia nella sede del Consiglio regionale

Una giornata di festa, per celebrare i 206 anni di vita della Polizia penitenziaria, ma anche un'occasione per riflettere e fare il punto sulle criticità che da tempo gravano sul settore penitenziario, dal sovraffollamento delle carceri alla cronica carenza di organico. E' stata la sede del Consiglio regionale della Puglia, in via Gentile, a ospitare, questa mattina a Bari, la cerimonia per il 206esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Ad aprire la manifestazione, la Fanfara degli studenti dell’Istituto Comprensivo Massari-Galilei, che hanno eseguito l'inno nazionale e la marcia di ordinanza del Corpo. Dopo i saluti della presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone e del viceministro Sisto, la cerimonia è proseguita con la lettura di un messaggio del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, e con gli interventi della dottoressa Francesca Maria De Musso, comandante del reparto di polizia penitenziaria della Casa circondariale 'Francesco Rucci' di Bari e della dottoressa Valeria Pirè, direttrice con incarico superiore del carcere di Bari. La mattinata si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti a nove agenti di Polizia penitenziaria della Puglia e della Basilicata.

"La Polizia penitenziaria è soggetta a stress incredibili, gli agenti sono veri e propri eroi che si accollano delle responsabilità importanti - ha evidenziato il viceministro Sisto - E' come se condividessero tutto quello che oggi l'esperienza carceraria comporta per il Paese. Luoghi difficili, che hanno bisogno di interventi, ma soprattutto la Polizia penitenziaria ha la necessità di essere rinvigorita e aiutata nelle strutture logistiche, e soprattutto avere la possibilità di offrire un servizio di qualità con le tecnologie, come la videosorveglianza". "Il Ministero è attento e iperattivo sul piano delle assunzioni e della condivisione, con la Polizia penitenziaria, della necessità di fare di questo Corpo, per me importantissimo, fondamentale, irrinunciabile, un elemento di punta delle politiche del Ministero". Rispondendo alle domande dei giornalisti Sisto è anche intervenuto in merito alla questione delle detenute madri con figli, in questi giorni al centro di uno scontro politico. "Al di là delle polemiche tra maggioranza e opposizione - ha detto Sisto - Il tema rimane e riguarda la tutela dei minori. Da questo punto di vista non soltanto il Ministero ma anche il partito che rappresento è da sempre molto sensibile. I bambini vanno tutelati sempre, e questo mi sembra un punto di partenza irrinunciabile. Poi con la politica, il Parlamento, gli approfondimenti si troveranno anche i modi di intervenire. Certo è che anche da questo punto di vista l'attenzione del Ministero è massima".

"Accanto alla questione del sovraffollamento e del personale, in merito al quale il ministro della Giustizia Nordio e il sottosegretario Del Mastro hanno annunciato un robusto piano di assunzioni - ha detto il sottosegretario Gemmato - aggiungerei una terza criticità, legata alla sanità penitenziaria. Nel carcere di Bari la presenza di un punto sanitario interno rappresenta un'eccellenza, ma dotare tali presidi della telemedicina servirebbe a ridurre quelle traduzioni fuori dal carcere che comportano un dispendio ulteriore di energie e personale".

"Ci sono carenze strutturali che testimoniano un'attività di lavoro veramente difficile - ha ricordato la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone - Come Consiglio regionale della Puglia cerchiamo di contribuire a mettere insieme le diverse istituzioni che si occupano della qualità della vita in carcere. In particolare per quanto riguarda le condizioni sanitarie in carcere, si sono tenuti diversi tavoli insieme al Garante delle persone private della libertà, che fa capo proprio al Consiglio regionale, l'avvocato Rossi. Sicurezza e qualità del servizio reso sono aspetti fondamentali di cui occuparsi, innanzitutto per gli stessi operatori della Polizia penitenziaria".