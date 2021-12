Risalgono (dopo settimane di calma) i casi Covid in Puglia, il Gimbe: "Aumento del 27,6% dei contagi"

Dopo settimane di calma e, in alcuni casi, rallentamenti, accelera, seppur non in maniera esponenziale, la pandemia Covid-19 in Puglia: nella settimana 1-7 dicembre, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe riportato da Ansa, si è registrato un incremento dei contagi del 27,6%, superiore di poco anche alla media nazionale pari al 22.4%. Il numero dei casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti è salito a 117.

Nonostante l'incremento dei contagi, però, resta sotto soglia di saturazione la percentuale di posti letto occupati in area medica (5%) e in terapia intensiva (4%): pertanto resta ancora ampio margine per mantenere la zona bianca, quella con minori restrizioni anti Covid, durante le feste natalizie.