Asintomatici Covid gestiti dalle Asl pugliesi, i medici di famiglia dopo il protocollo: "Dare risposte ai pazienti"

Dare risposte ai bisogni dei pazienti positivi al Covid 19 e automatizzare i processi per la gestione dell'emergenza sul territorio: sono i due aspetti fondamentali decisi ieri nell'ambito del Comitato Permanente della Regione Puglia. "Il Dipartimento della Salute - scrive la Federazione medici di medicina generale di Bari - ha condiviso con le organizzazioni sindacali rappresentative della medicina generale i contenuti di un protocollo d'intesa per la gestione sul territorio regionale dell'emergenza Covid 19 individuando i percorsi e le competenze dei diversi attori direttamente coinvolti".

"Tutti i pazienti con esito positivo da Covid 19 alla data dell'11 gennaio 2022 - sottolineano - saranno gestiti direttamente dalle Asl, anche attraverso attività di recall e di generazione di appuntamento per il test di accertamento di guarigione. A partire dal 12 gennaio 2022, i soggetti asintomatici che dovessero risultare positivi ad un test antigenico di II generazione o ad un test molecolare erogato dalle strutture autorizzate, ai fini del provvedimento di isolamento, di appuntamento per il tampone e del provvedimento di avvenuta guarigione, anche ai fini del Green pass, saranno gestiti direttamente dalle Asl con modalità e procedure automatizzate generate dalla piattaforma Iris. Solo per i soggetti sintomatici e positivi, in conformità alle prescrizioni di cui al decreto legge 229 del 2021 - concludono i medici di famiglia - è prevista la presa in carico da parte dei medici di famiglia, che oltre alle normali attività, genereranno la richiesta di tampone di controllo ai fini del provvedimento di guarigione".