Continua il tour di 'Dico no alla droga' con le scolaresche

Nella mattinata di giovedì 28 Aprile diverse alunne si sono recate presso l’aula magna dell’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, per un incontro sulle sostanze stupefacenti. L’iniziativa, promossa dall’Organizzazione di Volontariato Dico NO alla droga Puglia, è stata presentata dalla sua Presidente, Avv. Barbara Fortunato che ha dato il via a questa serie di incontri con i giovani per informarli sulle reali conseguenze dell’abuso di droghe. Sono seguiti poi gli interventi Del Dott. Giuseppe Poggi, della Squadra antidroga della Questura di Bari e dell’Avvocato Penalista Roberta Liguori. I ragazzi hanno fatto moltissime domande relative alla cannabis e sulle conseguenze negative del suo utilizzo e sono state passate in rassegna le diverse tipologie di cannabis presenti in commercio. Sono state affrontate le tematiche relative alle conseguenze dello spaccio e della cessione di sostanze stupefacenti e della guida sotto l’effetto di alcolici e di sostanze stupefacenti. L’incontro è terminato con numerosi interventi degli studenti che si sono dichiarati soddisfatti delle informazioni ricevute. Per questo da più di 10 anni l’associazione Dico No alla droga Puglia organizza incontri finalizzati ad informare i giovani sulle conseguenze reali dell’abuso di sostanze stupefacenti. Ogni attività è finalizzata ad un progetto più grande, che è quello di porre le basi di un mondo libero dalle droghe che come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”. Tutto questo per continuare a creare una società libera da stupefacenti, in quanto, come sostiene sempre la presidente dell’associazione “Non abbiamo bisogno di sostanze chimiche, in quanto noi siamo stupefacenti di nostro!” Per maggiori informazioni chiama il numero 347.702.3651 (Barbara) o scrivi a noalladrogapuglia@gmail.com. Ufficio Stampa Dico NO alla droga Puglia Tel: 347.702.3651 Email: noalladrogapuglia@gmail.com