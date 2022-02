Screening per persone vulnerabili e in condizioni di marginalità: attivato sportello a Bari

E' stato attivato nel Centro polifunzionale per il contrasto alla povertà estrema Area 51, in corso Italia 81, gestito dalla cooperativa sociale Caps, uno sportello dove le persone più vulnerabili o in condizione di grave marginalità potranno effettuare un primo screening socio sanitario grazie al supporto di professionisti dell’organizzazione non governativa 'Medici con l’Africa Cuamm'. Il servizio spiega il Comune, "sarà aperto a quanti abbiano la necessità di controllare il proprio stato di salute in modo da individuare precocemente potenziali fragilità o patologie e prevenirne le conseguenze".

“A fronte di un crescente tasso di multiproblematicità, l’analisi dei bisogni legati alla povertà estrema rileva una richiesta crescente di interventi sanitari che si aggiunge alla difficoltà di accedere direttamente ai servizi sanitari pubblici - commenta l'assessora cittadina al Welfare, Francesca Bottalico - specialmente per le persone senza dimora e migranti ma anche per coloro che, a causa della precarietà economica rinunciano spesso alla prevenzione e alla cura.

Le attività di screening sanitario si svolgeranno nel centro Area 51 il quarto mercoledì di ogni mese, dalle 15 alle 17, a partire da domani, mercoledì 23 febbraio. Lo Sportello opera in continuità con l’analogo presidio istituito presso l’Unità di Strada 'Care for people' (secondo mercoledì del mese) e il Centro di accoglienza notturna “Andromeda” (terzo mercoledì del mese). Per ulteriori informazioni telefonare allo 080 5210288.