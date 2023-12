Contributi per imprese e associazioni culturali: 62 progetti ammessi al finanziamento del Comune

Sono in tutto 62 i progetti presentati da imprese e associazioni culturali, ammessi ai contributi concessi dal Comune di Bari per l'anno 2023 attraverso un avviso pubblico.

La graduatoria, in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, è divisa in tre sezioni: progetti ammessi all’assegnazione dei contributi (ovvero quelli con un punteggio complessivo pari o superiore a 60 punti complessivi di cui minimo 15 punti rispetto al livello di qualità delle attività e un minimo di 10 punti rispetto alla dimensione quantitativa), progetti non ammessi per non aver raggiunto il punteggio complessivo minimo previsto, progetti non valutabili per assenza della documentazione prevista dall’avviso (tre in entrambe le sezioni).

“Anche quest’anno i contributi destinati agli operatori culturali iscritti all'albo comunale confermano il proficuo lavoro svolto nel 2023 da coloro che si sono affermati come direttori artistici della città – commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci –. Grazie alla stretta collaborazione con gli uffici della ripartizione Culture, che ringrazio per il lavoro svolto, si è consolidata la sinergia tra gli operatori culturali e l'amministrazione comunale. Mi auguro che si possa continuare sulla strada dell'investimento in cultura attraverso la collaborazione con i tanti artisti e operatori del territorio. Nel corso del secondo mandato di Decaro, a fronte delle difficoltà che hanno dovuto affrontare, abbiamo cercato di sostenere le associazioni culturali della città non solo a livello economico ma stabilendo sinergie e perseguendo obiettivi politici e culturali”.

Gli importi assegnati a ciascun soggetto ammesso a contributo per l'anno 2023 (sezione I) saranno resi noti ad esecutività della determinazione dirigenziale n. 25 404/2023 del 19.12.2023.