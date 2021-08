Contributi per l'acquisto di bici e rimborsi con voucher da spendere in cinema e teatri: in arrivo un nuovo bando Muvt

Approvata dalla giunta comunale la delibera che dà l'ok allo stanziamento dei fondi nell'ambito del programma 'Muvt in bici'. Il bando per i cittadini atteso per settembre

È stata approvata in giunta la delibera con cui si dispone il via libera per lo stanziamento dei fondi, circa 400.000 euro, per finanziare, nell’ambito del programma MUVT in bici, la possibilità per i cittadini di acquistare biciclette e dispositivi di micromobilità elettrica con un contributo comunale e l’iniziativa sperimentale “Bike to Art”, finalizzata a incentivare l’utilizzo della bicicletta tramite erogazione di voucher da utilizzare presso cinema, teatri e musei ed eventi culturali in programma a Bari.

Lo rende noto il Comune. Già lo scorso giugno, l’Amministrazione comunale aveva lanciato la seconda edizione del bando Muvt in bici che ha previsto l’erogazione di incentivi a tutti i cittadini che, con l’app Pin bike, possono monitorare i chilometri percorsi in bicicletta lasciando a casa l’auto privata. Ad oggi sono 246 i cittadini ammessi alla misura.

Sulla scia di questo risultato, con l’obiettivo di incrementare l’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile e migliorare le politiche di mobilità sostenibile cittadine, entro la fine di agosto, sarà pubblicato il primo bando rivolto agli operatori economici rivenditori di biciclette o di dispositivi di micromobilità elettrica. Sulla falsariga della prima edizione del bando MUVT del 2019, si procederà a stilare una lista di attività accreditate presso cui i cittadini potranno usufruire dell’incentivo all’acquisto dei mezzi secondo le seguenti modalità: 150 euro per l’acquisto di un mezzo nuovo di fabbrica; 250 euro per l’acquisto di un mezzo nuovo di fabbrica del tipo a pedalata assistita o biciclette elettriche L1Ea o altri dispositivi di micromobilità elettrica (es: monopattini elettrici); 100 euro per l’acquisto di un mezzo ricondizionato (presso attività specializzate nel settore).

In ogni caso l’incentivo concesso ai soggetti beneficiari non potrà superare il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto.

Un’altra novità di questa seconda edizione del bando Muvt in bici è la misura sperimentale “Bike to Art”: un ulteriore strumento di incentivazione, nonché un’opportunità di crescita per l’intero territorio comunale finalizzata a sostenere l’utilizzo della bicicletta da parte dei cittadini tramite erogazione di voucher da utilizzare presso cinema, teatri e musei ed eventi culturali che si terranno nell’area della città di Bari.

“Stiamo lavorando per arrivare pronti alla ripresa delle attività ordinarie, tra scuola e lavoro, con una serie di iniziative volte a incentivare la mobilità sostenibile e ridurre il più possibile il ricorso al mezzo privato, almeno per gli spostamenti urbani – spiega l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Galasso -. Nelle prossime settimane apriremo la call per i rivenditori e a settembre pubblicheremo il bando rivolto ai cittadini. Stiamo lavorando per estendere il contributo anche agli studenti fuorisede e ai lavoratori pendolari che rappresentano un fetta importante della popolazione che si sposta su Bari quotidianamente”.